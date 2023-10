Les jeux de hasard…un véritable problème pour les jeunes

Face au désarroi de la jeunesse et sa perméabilité à des pratiques préjudiciables à sa sécurité et à son avenir, notamment aux jeux de hasard électroniques, la section Forum civil de Guédiawaye invite l’Etat à prendre la juste mesure de la grande désespérance de la jeunesse de voir ses rêves d’avenir fleurir au Sénégal. Elle demande aux ministres en charge de l’Intérieur et de l’Éducation d’agir très rapidement pour ce qui concerne les jeux de hasard électroniques, rapporte L’As.

Au ministère des Sports, à tous les acteurs et à toutes les instances du sport, Michel Mendy les exhorte à arrêter de porter ou de soutenir la promotion des entreprises de jeux de hasard, notamment électroniques, au niveau des médias et des quartiers. Aux inspections de l’Enseignement et de la Formation ainsi que les associations sportives et culturelles, il est demandé de s’assurer que lesdites sociétés ne polluent pas l’environnement des jeunes sous leur responsabilité.

Cette invite s’adresse aussi aux parents à qui il est demandé de veiller activement sur les enfants afin qu’ils ne s’adonnent pas aux pratiques de jeu de hasard électronique. Quant aux leaders d’opinion, ils sont priés de s’investir effectivement dans la lutte contre ces nouvelles addictions qui menacent la construction de notre jeunesse.