Thiès : Un professeur membre de Pastef arrêté et transféré à Diourbel

Le professeur d’économie Abdoulaye Thomas Faye arrêté à Kaffrine et conduit à la section recherches de la gendarmerie de Thiès a été transféré ce mardi à Diourbel. Il a bénéficié d’un retour de parquet et passé la nuit au commissariat urbain de Diourbel. Il fera face demain au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel. Cet enseignant serait poursuivi pour les délits d’atteinte à la sûreté de l’État, selon Emedia.

Dans un post sur sa page Facebook, l’enseignant, s’adressant à ses camarades du parti PASTEF, écrit : « arrêtons de faire la politique de l’autruche . On a subi une grande défaite aujourd’hui. Macky danio neweul dole deug. Les responsables du parti ont laissé PROS seul dans ce combat. Sont-ils devenus peureux ? Putin réagissez, sonnez la mobilisation et financez la résistance. Dirigez la résistance. Amatoul loufi kenn di ragal. Soit on gagne soit on disparaît. Dégouté. PS : les patriotes, niogui setane PROS Deh, walahi niogui koy setane ».