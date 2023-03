Thilmakha: un duo de choc pour l’émergence de la localité

Thilmakha… Situé dans le département de Tivaouane ( Région de Thiès), cette localité a longtemps été laissée en rade et dans tous les domaines. Aucune avancée significative n’y a été notée des années durant. Au crépuscule déjà, il était fort imprudent de mettre le nez dehors, au risque de faire de surprenantes rencontres.

Néanmoins, l’espoir y est permis car un duo de choc est en train de véritablement mettre en place les conditions d’une véritable émergence : le Maire nouvellement élu (M. Cheikh Ibra Ndiaye) et M. Sérigne Bassirou Guèye, Président de l’OFNAC.

Depuis un moment, la commune de Thilmakha fait peau neuve et ce, au lendemain même où M. Cheikh Ibra Ndiaye dit « LAMP » y a été installé en tant que Maire à l’issue des dernières élections locales.

Expert financier de son état, l’actuel Maire de Thilmakha commence à changer radicalement le visage de cette Commune, traduisant concrètement en actes la vision du Président de la République SEM Macky Sall. De l’éclairage public, en passant par le reboisement d’arbres, le nettoyage et le ramassage des ordures ménagères (avec le concours du Fonds d’Entretien Routier Autonome/FERA), la rénovation de la Mairie entre autres, ce natif de la localité a mis en bandoulière son amour pour son terroir natal pour participer à son émergence.

Le weekend dernier, le maire a posé un acte majeur qui démontre encore de son attachement à cette localité qui l’a vu naître et grandir, une localité pour laquelle il a des ambitions énormes et qui regorge par ailleurs de beaucoup de personnalités publiques. Ainsi, il a inauguré le stade de Thilmakha qui porte désormais le nom d’un autre illustre fils de la localité, M. Sérigne Bassirou Guèye, ancien Procureur de la République, et actuel Président de l’Office Nationale de Lutte contre la Fraude et la Corruption.

Cet homme, loin du tintamarre médiatique, est présenté comme étant un être exceptionnel qui sert sa communauté dans le plus grand secret, un homme très généreux, qui n’hésite pas à partager pour la satisfaction de la communauté, avec un sens de la famille exceptionnel, très humble et d’une piété enviable. Fervent défenseur de la politique du Chef de l’État, surtout en faveur des couches vulnérables, M. Sérigne Bassirou Guèye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est un homme avec un sens du partage sans commune mesure.

A Thilmakha, Les populations ne tarissent pas d’éloges à son endroit. Toujours au service de sa communauté, ses actions sont louées par la quasi-totalité des habitants de la capitale du Mbakol : hommes, femmes, enfants, groupements de jeunes et de femmes… Ses actions sociales sont partout louées. Grâce à ses relations, Thilmakha a pu bénéficier de la réhabilitation de l’école élémentaire, d’une ambulance flambant neuve, d’un stade, de la construction et de l’équipement de la cantine sociale du lycée.

Dans le domaine religieux, il est l’auteur de la construction et de la réhabilitation des mosquées de Ndiobène et de Santhiaba. Son soutien va aussi à l’endroit des associations de jeunes, des élèves (avec les dons en fournitures scolaires), mais également à toute la communauté avec les appuis pour les soins hospitaliers ainsi que durant les fêtes religieuses….

Les témoignages ont été unanimes à l’endroit de ce dernier. Hommes, femmes, jeunes, groupements, associations ont abondé dans le même sens pour magnifier les actions de cet homme qui vient d’être honoré par M.le Maire Cheikh Ibra Ndiaye. Ce dernier a tenu d’ailleurs, devant une très forte assistance, à lui témoigner toute la reconnaissance des populations de Thilmakha (et lui en premier).

Un geste hautement salué par l’assistance qui espère, d’ici peu, avoir en leur sein, beaucoup de Cheikh Ibra Ndiaye et de Sérigne Bassirou Guèye, une attaqué d’enfer pour atteindre les buts visés.

Abdourakhmane Ndiaye

Étudiant en journalisme