Tivaouane en colère contre Macky !

C’est L’As qui vend la mèche dans sa parution de ce mardi. Entre le chef de l’Etat et Tivaouane, rien ne va plus. Et ce, depuis le dernier remaniement ministériel qui a vu les proches du Khalife général des Tidianes écartés du gouvernement.

Tivaouane n’aurait pas digéré le limogeage de Makhtar Cissé qui a en charge la coordination du Comité de pilotage des travaux de la Grande mosquée lancés récemment par Serigne Babacar Sy Mansour. Les relations se sont détériorées davantage quand Macky Sall a limogé le fils de Serigne Abdoul Aziz Dabakh, Cheikh Tidiane Sy, de son poste d’ambassadeur du Sénégal à Ryad (Arabie Saoudite).