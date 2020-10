Touba : Le Magal 2020 est parti pour battre tous les records d’affluence…

« Avec la foi, on peut soulever des montagnes et bâtir des civilisations ». Les Mourides n’en ont vraiment cure du satané virus qui a semé panique et désolation, mais aussi, a endeuillé notre monde ce, depuis plus de 7 (sept) bons mois. Animés d’une foi inoxydable, les disciples du Fondateur du Mouridisme entendent célébrer, ce mardi 06 Octobre 2020, le départ en exil gabonais de Cheikh Ahmadou Bamba.

C’était en 1895/18 Safar 1313. A Touba, les adeptes de la Mouridya affluent telles des abeilles dans une ruche pour glorifier le Seigneur, le Maître des Cieux et de la Terre de les avoir gratifiés de ce Cadeau divin qu’est Khadimou Rassoul. La pandémie du Coronavirus ou Covid-19 tant médiatisée est loin d’avoir raison de l’édition de cette année. On entend le célébrer avec faste car Borom Touba en vaut tous les sacrifice.

Ibrahima NGOM