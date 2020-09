Touba: Serigne Khassim Mbacké ouvre le feu sur un cercle de lobbistes opportunistes

Le Président de la République Macky Sall vient de terminer sa traditionnelle visite avant-Magal au niveau de la Ville Sainte de Touba.

Le jeune guide religieux Serigne Khassim Mbacké, après s’être félicité de ce déplacement présidentiel, taillade, par la même occasion, ce qu’il appelle » un cercle de lobbyistes opportunistes » qui font de la rétention en ce qui concerne la Ville Sainte de Touba :

« Le Président Macky vient d’être accueilli avec tous les honneurs à Touba. Il a beaucoup fait dans la Ville Sainte. Depuis son accession à la tête du Sénégal, ses actions pour Touba sont multiples. Aujourd’hui, on doit s’interroger sur cette attitude rebelle qu’ont certains habitants envers lui et son parti. La vérité est que des lobbies opportunistes s’installent pour capter tout ce qu’il donne pour les populations. Ils constituent un écran de fumée entre lui et les populations. Il faut que cela cesse », a dit avec rage le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul.

Serigne Mbacké, de foncer :

« J’en veux pour preuve, la construction du nouvel hôpital moderne de Touba . Le démarrage de cette institution sanitaire a été donné depuis plus de quatre (4) bonnes années ( sous le Khalifat de Serigne Sidy Moctar Mbacké ( 2016)). Ces mêmes lobbies dont la majorité est de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba, ont retardé les travaux. L’argent des Commissions a été détourné à d’autres fins. Honteux ! » dit-il avant de conclure :

« Pendant sa récente visite, ces mêmes personnes l’ont envahi. On les voit entrer dans la grande mosquée avec lui. Ils ne sont obnubilés que par le fric. Tous ceux qui travaillent pour l’intérêt du Président Macky et qui investissent les médias pour défendre son bilan sont mis à l’écart. A ce jour, on devrait être dans le stade de livraison de l’hôpital et non de parler de sa réception dans 6 mois. C’est des leurres. Il faut qu’il arrête d’insulter l’intelligence des populations de Touba. »