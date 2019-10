Touba – Serigne Mountakha accorde le pardon à Sokhna Aïda Diallo…

» Quelle que soit la gravité de la faute commise, un pardon peut toujours être accordé au fauteur si ce dernier a accepté de se repentir et de s’engager à ne plus jamais récidiver. Par conséquent, nous acceptons volontiers les excuses de Sokhna Aïda Diallo et espérons qu’elles soient sincères… »

Voilà en substance la réaction du Khalife Général des Mourides suite à la décision de la veuve de Serigne Cheikh Béthio Thioune, de regretter son comportement.

Le Khalife a accordé son pardon après avoir été mis au courant que Sokhna Aïda Diallo venait publiquement de se repentir.

Seulement, Serigne Mountakha Mbacké précisera avoir bon espoir que la concernée se gardera à jamais d’outrepasser les recommandations de Dieu compilées dans la Charia et qu’elle ne posera plus d’actes prohibés par l’Islam et en déphasage avec les enseignements de Serigne Touba.

Cette décision du patriarche de Darou Miname devrait à coup sûr tempérer les ardeurs des Mourides, qui étaient quasi unanimement en colère contre Sokhna Aïda Diallo, suite à sa déclaration de mercredi soir.