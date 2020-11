Toubacouta : Une pirogue de migrants explosent et fait des victimes

Une pirogue de migrants irréguliers a pris feu avant de chavirer non loin de l’île de Bonsinka, dans la commune de Toubacouta. La pirogue avait à son bord six passagers. Le corps sans vie d’une des victimes a été retrouvé, mais les cinq autres sont introuvables, selon L’AS. Ces derniers jours, les embarcations de fortune sont de plus en plus fréquentes dans la région de Fatick.

Le journal rappelle que 27 migrants de nationalité gambienne ont été arrêtés dans les îles du Saloum il y a de cela quinze jours par les gardes de l’aire marine protégée du Gandoul. Ils ont été mis à la disposition du poste de gendarmerie de Niodior. C’est la deuxième arrestation après celle des soixante-treize migrants interceptée à Djiffer, un village de pêcheurs situé dans la commune de Fimela, département de Fatick.