Pikine : Pour une cigarette…un apprenti-chauffeur éventre son ami !

Une bagarre entre deux apprentis-chauffeurs a failli virer au drame. D. Gaye a poignardé avec un couteau son collègue au bas ventre latéral gauche. C’était durant la nuit du jeudi dernier, vers 21, à hauteur de la Station « Total » sise à Buntu Pikine. Mais, rassure Les Echos, l’irréparable a été évité de justesse, pour l’instant. Car, la victime est toujours en soins médicaux à l’hôpital de Pikine.

D’après le journal, tout serait parti d’un violent échange de propos entre les deux jeunes collègues apprentis chauffeurs, qui se sont pris au collet et se hurlaient dessus. D. Gaye, 20 ans, sort en effet une cigarette de sa poche et tente de l’allumer dans le bus où Ng. Ndiaye fait office d’apprenti chauffeur. Ce dernier intervient net et lui interdit sur un ton ferme de le faire. Gaye fait la sourde oreille, traite son collègue Ndiaye par le mépris et allume sa clope. Celui-ci revient à la charge et tente de l’en empêcher ceci, à défaut de le bouter hors du bus. S’ensuit alors une vive dispute entre les deux jeunes collègues qui finissent par en venir aux mains.