Tournée : Khalifa Sall dresse un tableau sombre de Koungheul

Dans le cadre de sa tournée Mottali Yenné, Khalifa Sall était à Koungheul, hier. Le candidat à la présidentielle a pu mesurer sur place l’ampleur de la tâche pour développer cette localité malgré ses atouts.

« À Kounghel dans le cadre du Mottali Yéenne, nous avons mesuré les enjeux cruciaux auxquels sont confrontés les communautés. Le potentiel de développement dans les secteurs vitaux de l’élevage et de l’agriculture est entravé par l’absence d’investissements et d’initiatives stratégiques. L’état des routes, le déficit en éclairage public et en eau affectent la sécurité et la qualité de vie des populations. Pour le rayonnement de Kounghel, nous proposons une approche inclusive et des solutions ciblées, accès sur le renforcement des moyens dans les secteurs de l’élevage et de l’agriculture, l’amélioration des infrastructures de base afin de favoriser l’autonomisation des femmes et des jeunes. », a réagi Khalifa Sall dans une note parvenue à la rédaction de Xibaaru