Tournée nationale du SGN du SELS…beaucoup de manquements relevés

Le secrétaire général national du syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS) a démarré Vendredi une tournée nationale pour aller écouter ses militants mais aussi s’enquérir des conditions dans lesquelles l’école se trouve dans les localités de l’intérieur. L’objectif est de mieux comprendre pour une meilleure prise en charge des préoccupations des uns et des autres.

Amidou Diédhiou et sa délégation ont commencé ce périple national par Bignona, ici, un tour effectué dans certaines écoles et au niveau des inspections de l’éducation, a permis de relever deux choses principalement : le déficit d’enseignants et la présence encore dérangeante des abris provisoires dans les écoles. Une assemblée générale a été tenue et au cours de cette rencontre, plusieurs questions liées à la carrière des enseignants ont été abordées. Il s’agit, entre autres, de la question du non-respect du protocole d’accord signé avec le gouvernement. Sur plusieurs questions, les enseignants notent un dilatoire troublant. La réunion a aussi permis d’évoquer la question des prêts DMC, la situation des enseignants décisionnaires ou encore celle liée à la retraite

Concernant les enseignants décisionnaires, le secrétaire général national (SGN) du SELS estime que le moment est venu de s’arrêter et de traquer tous les décrets, loi et autres dispositions statutaires qui concernent les enseignants non fonctionnaires. Il s’agira de voir ce qui pose problème et de proposer des solutions pour mettre fin à ce qu’il appelle deux poids, deux mesures. Mieux, le SELS exige l’harmonisation des systèmes de retraite. Concernant justement cette retraite, la question des comptes dormants a été évoquée et le SGN du SELS de s’indigner des enseignants qui vont à la retraite et qui peinent à entrer dans leurs fonds à cause du dossier de retraite trop lourd qui leur est imposé. Le SELS va mener des actions sur cette questions mais aussi sur la question des décisionnaires et des mis en position de stage.

Pour les prêts DMC, l’externalisation de la prise en charge a été retenue (implication des banques) et la convention serait déjà signée mais le patron du SELS dit que son organisation n’a pas encore pris connaissance du contenu de cette convention. Mais quoi qu’il en soit, il estime que le gouvernement doit aller vite dans le sens de résoudre cette question cruciale car plus de 38 000 dossiers sont en attente. Régler cette question, c’est permettre aux enseignants d’avoir un toit, eux qui font une grande partie de leur travail à la maison

Interpelé sur la question du monitoring Amidou Diédhiou regrette le sur place ou le dilatoire du gouvernement non sans relever les efforts positifs fait par le ministère de l’urbanisme. Beaucoup de délais ont été dépassés ce qui montre que le gouvernement ne joue pas le jeu a indiqué le SGN du SELS. Mais Amidou Diédhiou a rassuré les enseignants sur le fait que son syndicat et ses partenaires de lutte prendront leurs responsabilités pour mettre fin à cette situation qui n’a que trop duré. Sur la question des animateurs de la case des tout-petits, le Secrétaire général du SELS se veut clair, l’arrêté qui régit le fonctionnement et le personnel de la case des tout-petits pose problème. Pour lui et son syndicat, le système éducatif doit avoir un seul manger pour une meilleure gestion

L.BADIANE pour xibaaru.sn