Tout est fin prêt pour…l’installation de Famara Ibrahima Sagna

Tout est fin prêt pour l’installation du président du Comité de pilotage du Dialogue national. Famara Ibrahima Sagna sera dépositaire, incessamment, de façon officielle de la plénitude de ses fonctions. Pour donner à l’évènement toute sa solennité, la cérémonie aura pour cadre la mythique Salle Bruno Diatta (ex-Salle des Banquets) du palais de la République.

Selon L’Observateur, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, est chargé de prendre langue avec Famara Ibrahima Sagna pour convenir de la date et de l’heure de son installation. Mieux, Macky Sall a signé, hier, en conseil des ministres, deux projets de décret portant nomination des membres du Comité du pilotage au Dialogue national et création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement dudit Comité.