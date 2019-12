Golf Sud : un émigré tue son frère déficient mental…

L’irréparable s’est produit au quartier Golf Sud lors d’une bagarre entre deux frères. L’émigré Mamadou Makhtar Laye s’est violemment attaqué à coups de barre de fer à son jeune frère, déficient mental, Ousmane Laye. Selon Les Echos, la fillette du Modou-modou serait à l’origine de la bagarre nocturne entre son père et le jeune frère. Le défunt s’était violemment acharné sur la fille de son grand frère. Ce que ce dernier n’a pas apprécié. Ainsi, il s’est interposé entre sa fille et Ousmane. Une violente rixe s’en suit. Ousmane s’empare alors d’une barre de fer, se jette sur son grand-frère et le blesse à la tête. Piqué au vif, Makhtar arrache la barre de fer et assène plusieurs coups à son frangin qui se retrouve avec de graves blessures sur le corps et sur le crâne.

Des blessures qui vont plus tard coûter la vie au jeune déficient mental. Le mis en cause, interpellé, passe aux aveux et dit être l’auteur de la mort tragique de son jeune frère. Il est placé en garde à vue pour meurtre.