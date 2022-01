Trafic de bois vers la Chine : « 5000 conteneurs quittent illégalement le Sénégal par an », selon…

L’ancien de l’Ecologie, Ali Haïda a relevé que chaque année, des milliers de conteneurs remplis de bois, quittent illicitement le Sénégal pour la Chine et entre autres directions, lors de l’émission Grand Jury diffusée ce dimanche sur la RFM.

« Il y a du bois de vène et le bois de rose qui est très prisé en Chine. Parce qu’ils font de meuble de grand luxe avec et qu’ils vendent extrêmement cher et pour que cela soit possible, c’est des milliers de conteneurs quittent notre pays», a dit Ali Haïda qui reconnaît devant le journaliste qu’il s’agit plus de 5.000 conteneurs par an.

L’ancien ministre de poursuivre : « Ces histoires d’attaque armées et de conflits entre ceux qui protègent et ceux qui pillent, ne date pas d’aujourd’hui. Avant ça passait par là Gambie, mais ce secteur a été fermé suite à l’enquête de la BBC qui a ouvertement montré que le groupe Bolloré transportait du bois dans ses conteneurs ».

Selon M. Haïda, repris par Pressafrik, après cette enquête de la BBC, le groupe Bolloré a décidé de ne plus transporter de tronc de veine. L’écologiste a révélé que les trafiquants ont trouvé une autre issue. Il s’agit du corridor Dakar-Bamako. «Comme la marchandise malienne passe par le Sénégal, toutes les denrées de première nécessité. Ce sont des milliers de conteneurs qui quittent pour le Mali et qui reviennent vide. Quand les trafiquants ont compris cela, ils se sont déplacés vers Kédougou (sud-est du Sénégal) pour traverser le fleuve Sénégal. Et ces bois sont transportés par les conteneurs qui rentraient de Bamako», a révélé M. Haidar, appelant les douaniers sénégalais à la «vigilance pour sauver et protéger les forêts».