Trafic de visas : Le réseau du « Djollof Band » est tombé…

On en sait un peu plus sur l’affaire de trafic de visas qui éclabousse le ‘’Djoloff Band’’. Le journal Libération révèle,dans sa lvraison du jour, que la Section de Recherches, à travers le renseignement a pu démanteler le réseau dont le cerveau est un certain Petit Mbaye, soi-disant promoteur de spectacle, et déjà écroué à Dubaï pour escroquerie portant sur 200 millions de FCFA.

Le quotidien renseigne que Petit Mbaye inventé un faux concert de Viviane et Djidiack Diouf confectionnait un faux contrat avec le cachet du Djoloff Band, avant d’établir la liste des « membres de l’orchestre » devant accompagner la reine du Djoloff Band pour la déposer à l’ambassade. Par ailleurs, les candidats au voyage payaient entre 3 et 4 millions FCFA.

Ayant reçu des renseignements sur les activités de ce réseau, la section de recherches de la gendarmerie va coincer Petit Mbaye et deux ‘’clients’’ dans un cybercafé de Liberté VI où ils imprimaient des passeports. Djidiack Diouf tombera par la suite. Placés en garde à vue, les deux ‘’clients’’ ont fait des aveux compromettants lors de leur audition.

Interrogée comme témoin, Viviane Chedid a déclaré voir n’a jamais signé un contrat pour un concert en Italie. Elle a porté plainte à son tour, se constituant partie civile.