Transport en commun : Les nouvelles mesures prises…

La lutte contre la seconde vague de Covid-19 au Sénégal s’intensifie. Lors de la 3e édition du Gouvernement Face à la Presse, le ministre des Transports terrestres, Mansour Faye a révélé les nouvelles mesures prises pour le secteur des transports.

Pour lutter contre la propagation du virus, Mansour Faye a annoncé la diminution du nombre de places dans les transports en commun. En effet, les bus Dakar Dem Dikk (DDD), vont désormais prendre un maximum de 80 places occupés sur 110 places d’origine.

« Pour les bus Aftu de type Tata, un maximum de 40 places non compris le personnel à bord sera autorisé », a annoncé Mansour Faye.

Pour ce qui est des cars rapides et Ndiaga Ndiage, les places debout sont désormais interdites.

Mansour Faye a, par ailleurs rappelé le port correcte du masque dans les transports en commun, le respect des mesures sanitaires à l’entrée et sortie des gares routières. Les Transporteurs sont aussi tenus de nettoyer les véhicules au moins 1 fois par jours et fournir aux personnel du matériel de désinfection et des masques.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru