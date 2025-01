Traqué par le régime…Farba Ngom réussit une dernière prouesse à l’APR

Douze années en arrière, Farba Ngom ne pensait sûrement pas se retrouver dans la situation actuelle. Le député membre de l’ancien régime vit des moments troubles. Ciblé par le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), il a des démêlés avec la justice. Mais cet inconditionnel de Macky Sall a réussi un grand coup dans le monde politique. Sa dernière conférence a laissé ses traces dans l’Alliance Pour la République (APR).

« Je n’ai pas peur d’Ousmane Sonko. Je ne capitulerai jamais et même si je dois aller en prison, ce sera avec dignité ». Ces mots sont de Farba Ngom. Il les a tenu lors d’une conférence de presse de l’APR ce 16 janvier 2024. Pour beaucoup d’observateurs, cette sortie pourrait être sa dernière bravade en tant qu’homme libre. L’homme d’affaires et député, surnommé le « griot de Macky Sall », est désormais dans le collimateur de la justice sénégalaise pour une affaire présumée de blanchiment de capitaux d’une ampleur vertigineuse : 125 milliards de francs CFA. De quoi le faire sortir de son silence.

Face à la presse, Farba Ngom précise : «J’ai bon dos», a-t-il dit. Poursuivant ses propos, le député estime qu’il entend faire face à l’actuel régime et les nouveaux dirigeants qu’il accuse et en premier lieu, Ousmane Sonko. « Je n’ai pas peur de Ousmane Sonko ! Je ne capitulerai jamais et même si je dois aller en prison, ce sera avec dignité », a martelé le responsable politique de Matam qui dit assumer ses responsabilités. « J’assume tout ce que je fais. Quand on me fait travailler, on doit me payer… », a-t-il laissé entendre.

Même si son avenir politique s’assombrit, Farba Ngom a réussi à réunir les membres de l’APR. Depuis l’élection présidentielle, ce parti a volé en éclats. Certains n’ont pas aimé le sae tour que Macky Sall a joué à Amadou Ba. D’ailleurs, ce dernier a fondé son propre parti politique. Et ce sont des anciens compagnons de Macky cheminent avec lui. Mais avec l’affaire Farba, tout ces hommes et femmes font front commun. Chose qui se comprend, Farba n’est pas n’importe qui. Il est l’homme le plus puissant de l’APR. C’est ainsi que la bande à Aïssata Tall Sall a tenu à apporter tout son soutien au griot milliardaire.

« Toucher à Farba Ngom, c’est toucher à Macky Sall et à ses alliés… », avait lancé Modou Diagne Fada. Aissata Tall Sall, pour sa part, a exprimé une détermination sans faille face aux attaques politiques contre Farba Ngom. Elle a fait savoir que le Sénégal est une nation forte, une république debout, et que ceux qui tentent de salir son image devront «marcher sur nos cadavres». La députée a réaffirmé l’engagement de sa coalition à lutter contre ce qu’elle appelle «le mensonge et la loi du plus fort» imposée par certains acteurs politiques, promettant que la résistance se poursuivra avec encore plus de courage et de détermination.

Etant hors du pays, même Macky Sall a aussi «participé» à cette rencontre. L’ancien président a trouvé le moyen de faire parvenir son message à son fidèle lieutenant. «La première des choses, le Président Macky Sall voudrait remercier tous les alliés, les partis d’opposition, tous les sympathisants, tous ceux qui se sont mobilisés ce soir pour venir répondre à l’appel de la paix. Il voudrait essentiellement aussi remercier tous ceux qui ont pris cette initiative pour que nous puissions nous retrouver ici ce soir et adresser un message fort de solidarité, de fraternité et d’engagement auprès de notre frère et ami l’honorable député Farba Ngom», a déclaré Sidiki Kaba qui livrait le message de son mentor.

Selon l’ancien ministre des Forces armées, le Président Macky Sall a salué « les qualités personnelles, les qualités humaines de Farba Ngom » qui selon lui, « doivent être connues et qui sont déjà connues et sur lesquelles il faudrait revenir pour dire que c’est un homme courageux, c’est un homme fidèle, c’est un homme loyal, c’est un homme engagé, c’est un homme résolu, c’est un homme décidé, c’est un homme qui ne trahit jamais ».

Mais est-ce que cette union suffira-t-elle pour sauver les hommes de Macky Sall ? Les membres de l’ancien régime sont dans le collimateur du régime. La traque risque d’emporter beaucoup d’Apéristes. Il est devenu plus que nécessaire pour l’APR de s’unir. Ne serait-ce que pour sauver la face devant leurs adversaires.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn