Farba Ngom est mal parti…sa défense commet une grosse erreur

Farba Senghor est au cœur d’une tempête judiciaire. Le tout-puissant député de l’Alliance Pour la République (APR) est poursuivi par le Pool Judiciaire Financier (PJF). Finalement, les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont réussi à avoir sa tête. Mais le «griot milliardaire» est très mal barré. Les audiences n’ont même pas encore commencé et voilà que ses avocats commettent déjà des erreurs qui risquent de lui être fatale.

L’ascension de Farba Ngom intrigue autant qu’elle fascine. Cet homme qui n’a pas dépassé l’école primaire est devenu l’un des personnages les plus puissants et les plus redoutés du Sénégal. Comme le rapportait Jeune Afrique en 2022, sa réputation d’homme de l’ombre au train de vie fastueux n’a cessé de croître. « C’est l’homme à tout faire du président. Il est ses yeux et ses oreilles au sein de Benno Bokk Yakaar et à l’Assemblée nationale », confiait alors un membre de la coalition au pouvoir sous couvert d’anonymat. Cet homme est aujourd’hui rattrapé par son passé.

Dimanche 12 janvier, le parquet financier a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire sous les chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence et abus de biens sociaux. L’entame de cette procédure est liée à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Un rapport qui cite Farba Ngom, député et proche de l’ancien président de la République Macky Sall. À la demande du ministère de la Justice, l’Assemblée nationale a enclenché la procédure pour la levée de l’immunité parlementaire du député. En effet, une commission ad hoc, constituée de 11 membres, a été ratifiée ce vendredi.

Face aux accusations qui pèsent sur lui, Farba Ngom a déjà constitué son pool d’avocats. Il s’agit de quatre (4) ténors du Barreau, Mes Doudou Ndoye, Baboucar Cissé, Alassane Cissé et Pascal Gomis. Ce vendredi 17 janvier, ils ont tenu une conférence de presse «dans un hôtel de la place». Lors de cette rencontre, un des robes noires a tenu un discours qui a suscité de nombreuses interrogations. L’avocat a tenu des propos lourds de sous-entendus. «Farba Ngom ne gère pas des deniers publics. Si on creuse dans ce dossier, beaucoup de personnes vont tomber. Donc, il faut réfléchir avant de faire une quelconque action», a-t-il déclaré.

En faisant une telle déclaration, l’avocat laisse entendre l’existence de ramifications complexes dans cette affaire. Selon les accusations portées par le parquet judiciaire financier, Farba Ngom serait impliqué dans un détournement présumé massif de fonds publics, estimé à environ 125 milliards de francs CFA, opéré à travers des sociétés écrans. Avec cette sortie imprudente de son avocat, il est placé au cœur de cette affaire. Et ce qui est sûr, le juge du parquet financier saura prendre en compte cette sortie de la robe noire.

L’intervention de l’avocat semble chercher à minimiser la responsabilité directe de son client tout en avertissant implicitement que d’autres acteurs, peut-être influents, pourraient être éclaboussés par cette enquête si elle venait à être approfondie. Mais en faisant cette déclaration, il déclare implicitement que son client aurait quelque chose à se reprocher. Après cette déclaration, Farba a de quoi avoir peur. Ce nouveau régime ne le laissera pas de sitôt.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn