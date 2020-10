Travaux Mosquée de Tivaouane : Les Jeunes de Dagana remercient Makhtar Cissé

La communauté Tidjane, la ouma islamique nous, jeunesse de la ville de Dagana, adressons nos vifs remerciements au ministre du pétrole et des énergies, Mouhamadou Makhtar CISSÉ, par ailleurs président du comité de pilotage des travaux de la grande mosquée de Tivaoune, pour l’action qu’il conduit au profit de l’Islam et des musulmans en général, de la tidjania en particulier.

Un talibé qui renforce l’ancrage des valeurs islamiques dans notre société.

La construction de cette grande mosquée concrétise la volonté du Khalif Général des tidianes, Serigne Mbaye SY Mansour. Une grande rénovation destinée à la pratique religieuse et d’en faire un espace dédié à la vénération d’Allah, à l’acquisition du savoir, à l’éveil des consciences, à l’enseignement des personnes et à prémunir notre société contre les courants qui prônent la violence, l’extrémisme et toutes les autres formes de déviation et de marginalité, mais surtout la pérennisation de l’œuvre et de l’héritage du vénéré guide religieux, Seydi El Hadji Malick SY.