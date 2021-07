Tribunal : L’élève de Terminal couchait avec sa copine dans les salles de classe

Âgé de 19 ans, O. Diagne est accusé de détournement de mineure de moins de 17 ans. Attrait à la barre du Tribunal d’Instance de Dakar, il a déclaré que A.N, la victime est sa petite amie. Une relation qu’ils entretenaient depuis que la jeune fille est en classe de 6éme secondaire et lui en classe de 3éme. À cette époque, la collégienne avait 12 ans et lui 15 ans. » Je ne suis jamais allé lui rendre visite. Elle aussi, n’est jamais venue chez moi « , a expliqué le prévenu.

Le représentant du Ministère public a révélé lors du procès que les deux amoureux avaient des relations intimes dans les salles de classe. » Ils ont entretenu des relations sexuelles à deux reprises, de surcroit un jour de ramadan, dans les salles de classe « , s’est-il indigné.

Interrogé à son tour, A.N a « blanchi » son petit-ami. Elle soutient s’être enfuie de chez elle, car elle était enceinte et avait honte de l’avouer à sa mère. » Je me suis donnée à mon petit-ami, il ne m’a pas hébergée quand j’ai fugué. Il ne m’a jamais forcé à entretenir des relations sexuelles avec lui. C’est moi qui lui faisais la demande avec insistance. Nos relations intimes ont commencé à partir du mois d’avril dernier. Parfois, il m’aidait dans mes révisions « , confesse-t-elle.

Selon L’As , la mère de A. N a affirmé avoir fait toutes les démarches pour éviter la relation entre les deux. » Lorsque j’ai eu écho de l’idylle, j’ai supplié le prévenu de la laisser tranquille. Ma fille s’est absentée de son propre gré en complicité avec son petit-ami pendant 3 jours. J’ai averti la police, mais je n’ai pas déposé de plainte. Je ne réclame rien « , a-t-elle affirmé.

Le juge a fait savoir que si les faits se sont déroulés comme le raconte A. N et O. Diagne, le prévenu ne sera pas maintenu en détention. Par ailleurs, le substitut du procureur a requis un mois ferme contre O. Diagne, ce dernier sera fixé sur son sort le 07 juillet prochain.