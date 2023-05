Tribunal : Mame Mbaye Niang réclame 29 milliards à Ousmane Sonko

Mame Mbaye Niang réclame 29 milliards à Ousmane Sonko à titre de dommages et intérêts, ce lundi, à la Cour d’appel de Dakar. « En tant que citoyen sénégalais, je me suis senti diffamé, injurié, et traîné dans la boue, a-t-il tonné. Face à cette injustice, j’ai compris que le seul endroit où je peux laver mon honneur est le tribunal. C’est pourquoi je suis devant vous. En première instance, j’ai suivi à la lettre la procédure mais à la fin, j’ai compris que les torts qui me sont causés se chiffrent à la somme de 29 milliards qu’on m’accuse d’avoir détourné sans jamais présenter la moindre preuve », a-t-il déclaré.