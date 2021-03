Tribunal…Un Sénégalo-malien condamné à 2 ans avec sursis

Salif Mbaye alias Soukounou était devant le Tribunal des flagrants délits, hier. Domicilié aux HLM 6, il est poursuivi pour faux et usage de faux en écriture authentique sur un document administratif.

Devant la barre, l’accusé a nié les faits qui lui sont reprochés. « J’ai déposé des fiches aux bureau des passeports mais je ne savais pas que c’était de faux documents », a-t-il déclaré.

Selon le procureur, l’accusé s’est présenté à la direction des passeports avec de faux documents. En effet, il avait à sa possession la carte d’identité d’une autre personne. Raison pour laquelle, le procureur a demandé qu’il soit condamné à 2ans dont 3 mois ferme.

Mais pour l’Avocat de la défense : « on est en matière d’état civile » et par conséquent il plaide la relaxe purement et simplement de son client.

Le sénégalo-malien Salif Mbaye a été condamné à 2 ans avec sursis.

Fatou Boundaw Manga (stagiaire)