De plus en plus, malheureusement, des Sénégalais en manque d arguments, agitent le dangereux débat relatif aux ethnies, confréries ou religions.

S ils ont pour objectif de diviser le pays, qu’ils arrêtent, ils perdent leur temps;

S ils tentent d exploiter la fibre sensible de leurs voisins, qu’ils arrêtent, ils perdent leur temps ;

Si c est par ignorance, qu’ils arrêtent, ils perdent leur temps.

Le Sénégal est une pays d’exception :

– dans toutes les familles nous avons toutes les ethnies et pourtant je connais des pays où personne n’ose quitter le Nord, par exemple, pour aller se marier au Sud;

– dans beaucoup de familles nous trouvons deux ou trois religions en parfaite harmonie ;

– nous trouvons des Cimetières mixtes au Sénégal, allez à Joal par exemple.

Question: ma mère est une Diallo de Kas Kas dans le département de Podor, sa mère est une Ndiaye du Baol.

Mon père est né à Yang Yang l’ancienne capitale du Djolof alors que sa mère est de la famille DIOUF du Sine.

Je suis né au Baol. Que suis ?

Ma défunte épouse est de père musulman et de mère Catholique. Ma famille participe et célèbre toutes les fêtes. Dans le Coran, le Seigneur nous parle des religions révélées et non de la religion révélée

Alors arrêtons ce débat dangereux et sans issue.

Le Sénégal est et restera ce pays d exception à majorité musulmane et longtemps dirigé par un Catholique soutenu par les chefs religieux musulmans.

Le Sénégal est et restera ce pays d’exception où nous trouvons dans tous les ménages différentes ethnies ce qui fait d ailleurs leur charme avec surtout le cousinage à plaisanterie.

J’invite tous les Sénégalais à lire l ouvrage du Pr Cheikh Anta DIOP intitulé Négritude et Negrologue pour comprendre que le Sénégal est un et indivisible.

J’invite tous les Sénégalais à chercher à connaître les liens familiaux entre Serigne Touba et Seydi Elhadji Malick Sy, à connaître l’origine de nos confrérie.

ARRÊTONS CE DÉBAT ET RESTONS UNIS MALGRÉ NOS DIFFÉRENCES ET/OU DIVERGENCES

Ministre Serigne MBACKE NDIAYE