Nasire Ndome : « Le FNR est une opposition de salon »

FRN ou l’opposition de salon qui nous divertit…Par Nasire NDOME

C’est très regrettable de lire les exigences de front de résistance nationale (FRN) pour une accalmie définitive du climat social. Hier, cette structure bidon de l’opposition a tenu une conférence de presse en présence de l’envoyé du khalif général des mourides pour une concertation intégrée et rationnelle dans le brut d’un apaisement des tensions sociales dans la scène politique. Une tension dite provoquée par les manifestations du vendredi 05 mars 2021 occasionnant de pertes en vies humaines et de destruction de bien public et privé. A cet effet, Suite à l’appel du président MACKY SALL au calme et à la sérénité et l’intervention des religieux, les hommes politiques veulent sauter sur cette occasion pour mettre la pression au chef de l’Etat à travers, non à des propositions dignes d’une opposition qui se respecte, mais des EXIGENCES.

En analysant les exigences de FRN, on constate que les différents points soulevés sont déjà inscrits dans la commission politique du dialogue national où tous les partis politiques sont représentés pour une concertation sincère, productive et équilibrée pouvant apporter des solutions durables à notre système politique et démocratique. Dans ce dialogue, la majorité des points ont eu des consensus forts et acceptés par tous les camps à savoir le report des élections locales et l’audit du fichier électoral par des experts indépendants.

FNR est une opposition de salon composant de politiciens rancuniers, égoïstes et revanchards sans vision ni base politique croyant à travers des manipulations et chantages leur structure arrivera à s’imposer dans landerneau politique moderne du Sénégal.

En effet, Les sénégalais sont indignés de leur interminables communiqués et points de presse sans valeur servant à tympaniser les citoyens sur des questions et dossiers dont ils n’ont aucune maitrise ou information utile pouvant apporter des éclaircissements pertinents. Par ailleurs, Le président MACKY SALL travaille pour consolider l’état de droit et la démocratie sénégalaise. Ses différents appels au dialogue sont très révélateurs de sa disponibilité à dialoguer avec toutes les forces vives de la nation pour un Sénégal prospère, émergent et utile à tous les sénégalais dans l’optique d’un : Sénégal de tous, le Sénégal pour tous.

Au-delà de sa qualité de d’homme de consensus, le président MACKY SALL, mettra tous les moyens de l’Etat et des institutions régaliennes pour préserver la République contre toute attaque. Il n’accepte aucun chantage ou pression d’où elle vienne.

NASIRE NDOME

Militant de l’APR