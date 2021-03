Tribunal…Le récidiviste Moustapha Thiam (encore) envoyé en prison

Mamadou Moustapha Thiam, Aboubacry Bâ et Modou Gueye ont comparu, hier, au tribunal de grande instance de Dakar. Ils sont poursuivis pour escroquerie et recel portant sur quatre parures en or de 18 carats l’unité estimées à une valeur de deux millions trois cents quarante-quatre mille (2.344.000) francs.

Devant la barre, Aboubacry Bâ et Modou Gueye ont reconnu les faits pour lesquels ils sont poursuivis. Quant à Mamadou Moustapha Thiam, c’est un repris de justice qui a reconnu à son tour les faits.

Mamadou Kanté qui s’est constitué partie civile devait livrer une parure en or aux Maristes d’une valeur de 554.000 francs. « Arrivé sur les lieux, j’ai remis le bijou à Mamadou Moustapha Thiam qui m’a invité à l’attendre au salon avant de prendre la fuite. »

Selon l’avocat de la défense, Aboubacry Ba est le père de la jeune fille qui s’est noyée dernièrement à la place de Malika. La robe noire estime que dans ce dossier il n’y a pas de recel car les prévenus ont tous payé. Le Procureur a requis 3 mois d’emprisonnement.

Mamadou Moustapha Thiam a été condamné à un an de prison. Ses deux acolytes ont été plus chanceux. Ils ont été condamnés à trois mois assortis de sursis.

