Lamine Badiane sert une réponse salée à Madiambal Diagne

NON MADIAMBAL, LE MINISTRE ASSOME DIATTA NE SERA PA L’AGNEAU DU SACRIFICE…Par Lamine Badiane

Dans un torchon de la pire médiocrité journalistique, Madiambal Diagne jadis respecté par les sénégalais pour sa supposé rigueur a finalement fait tomber le masque et à visage découvert, il a osé publier ce texte intitulé « Le prix de l’honneur d’un fils de Casamance). Une production aux allures de délires sans précédent pour un homme qui se moque de ce que les sénégalais peuvent se vanter aux yeux du monde entier à savoir la cohésion et l’esprit de communion généralisée.

En lisant ce texte, on a l’impression que l’auteur ou le (les) commanditaire (s) n’est pas sénégalais et qu’il a des intérêts dans l’instabilité dans notre pays. Pour rappel Macky Sall et les autres Présidents ont toujours gagné dans la région de Ziguinchor hormis la dernière présidentielle à l’issue de laquelle, les choix ont milité en faveur d’Ousmane Sonko, moins parce qu’il est de la région mais plutôt par son programme et son discours qui ont porté. Et pourtant il y a eu de dignes fils de la Casamance, aussi dignes et authentiques qu’Ousmane Sonko qui se sont présentés aux différentes élections Présidentielles. Mieux, en disant que les diolas ne sont majoritaires en Casamance, vous vous contredisez honteusement car si c’est le cas, Ousmane sonko n’aura pas gagné Ziguinchor pas parce qu’il est diola et cela parce que simplement son ethnie d’origine n’est pas « majoritaire ».

En quoi le ministre Assome Aminata Diatta est responsable de ce qui s’est passé ? Il faut être suffisamment cultivé pour comprendre ce que signifie les liens de parenté à ne pas confondre avec les intérêts politiques et les projets sournois d’une élite en perte de vitesse. Vous voulez faire porter le chapeau ou la responsabilité de ce qui s’est passé à une autre digne fille du Sénégal en la personne du Ministre Assome Diatta pour réussir votre projet d’élimination des cadre du Sénégal issue de cette belle région qui a toujours fait la fierté de toute une nation car chacun s’y sent comme chez lui. Assome Aminata Diatta n’a pas été ministre de la République du Sénégal parce qu’elle est diola ou qu’elle est originaire de la même commune que le leader du PASTEF. Elle n’a pas été choisie, je pense, pour servir de rempart contre Ousmane Sonko. Alors pourquoi vouloir la mettre au-devant du combat alors qu’il a été dit partout, jusqu’au sommet de l’Etat que c’est une affaire privée ?

Si Assome Diatta devait mener un combat sur cette affaire ou sur une autre, elle le fera certainement en tant que sénégalaise mais non en tant que diola ou casamançaise

Monsieur Diagne, on vous comprend, vous et ceux qui sont dans vos projets inavoués. Certains ne sont à l’aise et ne peuvent gagner leur vie que dans l’instabilité du pays et dans la crise en Casamance mais du calme, nous avons tout compris maintenant et personne ne nous détournera de la voie de paix que nous sénégalais avons choisie. Si vous êtes envoyés par des gens pour justifier on ne sait quoi, alors retournez leur dire que la route est « minée »

Non Ma-diable-Diagne, Assome Diatta ne sera pas l’agneau du sacrifice car elle a fini de montrer qu’elle vaut mieux que les « intellectuels » de votre espèce, elle a posé des actes qui devraient rendre fier le Président de la République

Le Sénégal doit être pris globalement et comptant sur ses potentialités

Vive le Sénégal dans sa diversité

Lamine Badiane