Double meurtre à Thiénéba : Les populations réclament toujours justice

Les populations de Thiénéba ont effectué une sortie pour dénoncer l’attaque à main armée qui a eu lieu au domicile du vieux Cheikh Ndiaye et qui a occasionné la mort Alassane Diop, Babacar Ndiaye. Ils exigent toute la lumière sur cette affaire et plus de sécurité dans la zone.

« Des jeunes morts à la fleur de l’âge. Non seulement, ces malfaiteurs ne sont pas limités à cambrioler, mais aussi, ils ont commis des forfaitures. C’est inadmissible. Ce qui fait que nous les populations de Thiénaba Gossas sommes sorties pour réclamer justice », martèle leur porte-parole.

Mieux ajoute-t-il : « Nous réclamons plus de sécurité. S’il le faut, même une brigade de gendarmerie. Nous réclamons aussi une ambulance pour notre poste de santé. Parce que si nous en avions, Alassane Diop et Babacar Ndiaye pouvaient survivre ».

Dans la nuit du 19 février dernier, des malfaiteurs armés de fusil, de machettes, de coup coup, et de gourdins ont fait irruption au domicile du vieux Cheikh Ndiaye, pour s’emparer d’une forte somme d’argent estimé à 4 millions de F CFA. Au moment de se retirer ils ont tiré des balles atteignant deux jeunes. L’un est mort sur le coup et l’autre atteint par balle au niveau de la jambe, a finalement succombé à ses blessures à Dakar où il avait été évacué, livre Walf radio, repris par PressAfrik.