Trois (3) fois grand-père, il devient encore papa à…83 ans

Grand-père de trois petits-enfants, il devient à nouveau papa à 83 ans

L’octogénaire a accueilli son fils avec une femme de 35 ans.

Un médecin de 83 ans qui a accueilli un enfant avec sa femme de 35 ans vit chaque jour en sachant qu’il ne verra pas son fils grandir.

L’expert en nutrition Alberto Cormillot a déclaré que sa femme, Estefania Pasquini, 35 ans, est tombée enceinte après un traitement de fertilité. En dépit de son âge, le Dr Cormillot affirme qu’il participe activement à l’éducation de son fils, Emilio.

Il fait ce qu’il peut pour donner à l’enfant autant de souvenirs que possible, car il est conscient qu’il ne sera pas là pour le voir grandir. « Je sais que la vie n’est pas infinie. Ce petit bonhomme est là et je vais l’accompagner jusqu’à un certain moment. Jusqu’à ce que je parte, je prévois de profiter pleinement de chaque jour et de faire des projets à plus court terme, ce qui signifie que je profite de chaque jour. »

Le Dr Cormillot laisse constamment des messages audios à son fils pour qu’il les écoute quand il sera grand. « Cela signifie que, bien qu’il soit encore un bébé, il a un numéro de téléphone avec WhatsApp dans lequel j’enregistre de l’audio et lui envoie des vidéos. Je ne dramatise pas les choses, j’enregistre juste la réalité de la vie », affirme le nouveau papa.

Il a déjà deux fils adultes, Renee et Adrian, et trois petites-filles. Sa première femme, Monika Arborgast, est décédée en 2017.

Le Dr Cormillot, qui vit en Argentine, pense constamment à la façon dont il peut préparer au mieux son fils pour l'avenir pendant