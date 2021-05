Trois de ses membres agressés…le FRAPP accuse Macky Sall

Pour le SEN, ces agressions sont le résultat d’un plan ourdi par le président Macky Sall qui avait dit que les événements de février et mars ne se reproduiraient plus. Pour le SEN, ces agressions ont pour objectif de se venger du FRAPP, d’intimider le FRAPP, de l’empêcher de poursuivre son travail consistant à aller rencontrer les populations opprimées dans le Sénégal des profondeurs et à fédérer les collectifs en lutte…

Le FRAPP interpelle le président de la république « gardien de la constitution » qui est le seul et unique responsable de cette violence par la privatisation de la sécurité par l’utilisation de milices qui opèrent auprès des forces de sécurité. Si le Président ferme les yeux devant tant de violations flagrantes des droits constitutionnels des membres du FRAPP et d’autres citoyens, c’est juste que lui et son gouvernement veulent semer les germes d’une guerre civile et d’une stratégie du chaos. Sentant leur fin proche, ils veulent mettre le feu à notre Sénégal.