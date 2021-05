Sénégal…451 cas de viols jugés en 15 mois !

451 affaires liées au viol et à la pédophilie ont été dénombrées dans 12 tribunaux de grande instance sur les 15 que compte le Sénégal. C’est ce qu’a fait savoir hier la Secrétaire général du ministère de la Justice Madame Aïssa Gassama Tall à l’occasion de la journée de sensibilisation dédiée aux organisations patronales et aux centrales syndicales sur la loi criminalisation le viol et la pédophilie.

« Au regard des données effarantes, le moment n’est pas venu de dormir sur nos lauriers. Nous devons rester mobiliser », a déclaré Aïssa Gassama Tall. A l’en croire, le contenu de la loi criminalisant le viol mérite d’être porté à la connaissance de l’ensemble de la population. « Il nous faut faire preuve d’ouverture et garder à l’esprit qu’il ne saurait y avoir de loi effective et efficace, fusse-t-elle dissuasive, sans son appropriation par les populations », dit-elle en précisant que la peur a changé de camp.

Les sanctions sont devenues plus dissuasives et peuvent aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité. « Mieux, le juge est davantage encadré dans sa prise de décision lorsqu’il entend faire usage de circonstances atténuantes en ce qu’il est toujours tenu de prononcer de fortes peines. Ce qui ne laisse aucune chance aux auteurs de viols et de pédophilies.

« L’article 309 bis du Code pénal punit maintenant le harcèlement d’une peine de 2 à 5 ans contre une peine qui était de 3 mois à 3 ans précédemment et l’amende est portée de 1 million de francs CFA à 3 millions contre 50 mille à 500 mille francs CFA précédemment. Et lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé», a informé la Secrétaire général du ministère de la Justice qui appelle à la dénonciation des auteurs des agressions sexuelles.