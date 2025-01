Trois sociétés de Farba Ngom ciblées par une enquête fiscale

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi, la coalition d’opposition Takku Wallu Sénégal a vivement critiqué la demande du gouvernement visant à lever l’immunité parlementaire de Mouhamadou Ngom, dit Farba Ngom. Selon les membres de la coalition, cette démarche est une tentative de persécution politique. En parallèle, trois sociétés appartenant à l’entrepreneur et député font l’objet d’enquêtes fiscales.

Farba Ngom est accusé de blanchiment de capitaux portant sur une somme de 125 milliards de FCFA, une accusation basée sur un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

Me Oumar Youm, avocat et membre de la coalition Takku Wallu Sénégal, a qualifié la demande de levée d’immunité de « peu sérieuse et insincère ». Il a également révélé que trois entreprises de Farba Ngom – la SCI Haba, la SEP Sucre et la SEP Tidiania – sont actuellement sous le coup d’investigations fiscales, lit-on sur Senego.

Selon Me Youm, cette situation relève davantage d’une instrumentalisation politique que d’un véritable dossier judiciaire. « Farba Ngom est ciblé uniquement parce qu’il a remporté la région de Matam et qu’il est une figure influente de l’opposition. Aucune infraction pénale n’a été prouvée contre lui », affirme l’avocat.

La coalition appelle à une justice impartiale et exhorte les autorités à éviter toute forme de règlement de comptes ou d’actes de vengeance politique.