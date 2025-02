Trump à Zelensky : « Vous n’auriez jamais dû déclencher la guerre avec la Russie »

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, affirmant que Kiev aurait pu conclure un accord pour éviter la guerre avec la Russie.

S’exprimant devant les journalistes dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, Donald Trump a déclaré que le dirigeant ukrainien “n’aurait jamais dû commencer” la guerre, critiquant ainsi Volodymyr Zelensky après qu’il a exprimé son inquiétude quant au fait que l’Ukraine n’ait pas été incluse dans les discussions entre les États-Unis et la Russie en Arabie saoudite.

“Mais aujourd’hui, j’ai entendu dire, nous n’avons pas été invités. Cela fait trois ans que vous êtes là. Vous auriez dû y mettre fin au bout de trois ans. Vous n’auriez jamais dû commencer. Vous auriez pu conclure un accord”, a déclaré le président américain. Selon Donald Trump, “il s’agit d’une guerre insensée.”

“Elle n’aurait jamais dû avoir lieu. Elle n’aurait jamais eu lieu si j’avais été président. C’est une honte à voir”, a-t-il ajouté.

Affirmant qu’il apprécie personnellement Volodymyr Zelensky, Donald Trump a toutefois déclaré que son leadership avait permis la poursuite d’une guerre qui n’aurait jamais dû avoir lieu, même sans les États-Unis.

“Écoutez, nous avions un président qui était grossièrement incompétent. Il n’avait aucune idée de ce qu’il faisait. Il a fait des déclarations stupides. Il a fait beaucoup de mauvaises déclarations, mais il était tout simplement incompétent. Et je pense que tout le monde le savait”, a-t-il dit à l’endroit de l’ancien président Joe Biden.

Interrogé sur sa position concernant une élection en Ukraine, Donald Trump a répondu qu’il n’y en avait pas eu depuis le début du conflit.

“Nous sommes dans une situation où il n’y a pas eu d’élections en Ukraine, où nous avons la loi martiale, essentiellement la loi martiale en Ukraine, où le dirigeant de l’Ukraine, je veux dire, je déteste le dire, mais il n’a qu’une cote de popularité de 4 %, et où un pays a été réduit en miettes, la plupart des villes sont détruites”, a souligné Trump.

– Les villes ukrainiennes ressemblent à Gaza

Selon le président américain, l’Ukraine est “tout simplement en train d’être anéantie.”

“Regardez ce qui arrive aux villes. Il n’y a même plus un bâtiment debout. C’est énorme. Vous parlez de Gaza, eh bien, ces villes ressemblent littéralement à Gaza. Beaucoup d’entre elles ont même, en pourcentage, plus d’immeubles détruits qu’à Gaza. Les gens en ont donc assez”, a-t-il ajouté.

La Russie aurait déclaré vouloir forcer l’Ukraine à organiser de nouvelles élections avant de signer un accord de paix.

Donald Trump a également commenté les pourparlers de Riyad, déclarant qu’il être “beaucoup plus confiant” quant à la possibilité de conclure un accord de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine, après la première série de discussions entre de hauts responsables américains et russes.

Le président américain a qualifié ces discussions de “très bonnes”, auxquelles ont participé le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, son homologue russe, Sergueï Lavrov, et d’autres hauts responsables. Il s’est dit convaincu que le Kremlin “veut mettre fin à la barbarie sauvage” de la guerre.

Ces propos ont été tenus après que des responsables américains et russes se sont rencontrés en Arabie saoudite plus tôt dans la journée pour les premières discussions de haut niveau depuis le début de la guerre de la Russie contre l’Ukraine en février 2022. À l’issue de ces entretiens, les délégations ont convenu d’organiser d’autres cycles de discussions visant à mettre fin au conflit et à améliorer les relations bilatérales.

Plus tôt dans la journée de mardi, Volodymyr Zelensky a exprimé son mécontentement quant à l’absence de Kiev dans les pourparlers, la qualifiant de “surprise”.

“Nous l’avons appris par les médias”, a-t-il déclaré.

S’exprimant aux côtés du président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara, il a souligné la nécessité pour l’Union européenne, la Türkiye, le Royaume-Uni et les États-Unis de participer aux négociations afin d’obtenir des garanties pour la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Il a souligné l’importance de veiller à ce que la guerre se termine par une paix fiable et durable.

“Si ces négociations sont équitables et si l’Ukraine, les États-Unis et l’Europe sont présents à la table des négociations, ces garanties seront élaborées avec la participation de tous ces pays. La Türkiye en fait partie”, a-t-il déclaré.

– La volonté de l’Europe de déployer des troupes en Ukraine

Donald Trump a par ailleurs fermement soutenu la possibilité que les pays européens déploient des troupes en Ukraine dans le cadre d’un éventuel accord visant à mettre fin à l’intervention de la Russie en Ukraine.

“S’ils le souhaitent, c’est très bien. Je suis tout à fait d’accord. Si nous concluons un accord de paix, je pense que la présence de troupes là-bas, du point de vue de l’Europe, ne sera pas nécessaire, car nous en sommes très éloignés, mais cela serait une bonne chose. Je ne m’y opposerais pas du tout”, a déclaré Donald Trump.

Donald Trump a également affirmé que Volodymyr Zelensky “a déclaré la semaine dernière qu’il ne savait pas où se trouvait la moitié de l’argent qui leur avait été donné.

“Nous leur avons donné 350 milliards de dollars, peut-être même moins. Mais c’est beaucoup”, a-t-il lancé.

Trump faisait probablement référence à une interview que le président ukrainien a accordée à l’Associated Press et publiée le 2 février.

“Quand j’entends, et j’ai déjà entendu, et aujourd’hui nous entendons les États-Unis d’Amérique dire que l’Amérique a donné à l’Ukraine des centaines de milliards, 177, pour être plus précis. C’est le chiffre exact soutenu ou voté par le Congrès, etc. En tant que président d’un pays en guerre, je vous dirai que nous en avons reçu un peu plus de 75”, déclarait le président ukrainien, selon un extrait de l’entretien sous-titré en anglais.

Le Congrès a alloué quelque 175 milliards de dollars à l’effort de guerre de l’Ukraine, mais une grande partie de cette somme est consacrée à des dépenses domestiques et autres ne concernant pas l’Ukraine. Un résumé des dépenses compilé par le groupe de réflexion Council on Foreign Relations indique que sur la somme totale, environ 106 milliards de dollars ont été alloués directement à l’Ukraine.