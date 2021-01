C’est l’horreur et l’incompréhension en Tunisie avec le viol d’une vieille femme de 74 ans…par son fils. Les agents de la garde nationale à Fouchana ont réussi, en un temps record, à localiser et arrêter un individu qui avait, plus tôt, violé sa mère, âgée de 74 ans. Au moment de son arrestation, l’individu était en possession d’un joint de cannabis.