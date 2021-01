Birima Ndiaye…l’homme qui démarche les opposants pour Macky Sall

Les révélations de Birima Ndiaye : Le plan machiavélique de Macky Sall pour présenter sa candidature en 2024

Le plan du Président de la République afin de parvenir à réduire l’opposition à sa plus simple expression se déroule toujours. Après avoir réussi à mettre sous son escarcelle Idrissa Seck et les dissidents du Parti démocratique sénégalais (PDS) conduits par Oumar Sarr, Macky Sall cherche à obtenir le ralliement d’autres membres de l’opposition. Macky Sall reste insatiable dans ce domaine.

Tous les opposants vont finir par le rejoindre. Et dans son plan d’obtenir le ralliement d’une partie de l’opposition, de nombreux acteurs sont en train de jouer leur partition. Le tonitruant chroniqueur de la TFM, dans une interview accordée à nos confrères de Seneweb Tv révèle qu’il a joué un rôle dans le ralliement du Président du Rewmi Idrissa Seck à la majorité présidentielle. En fait, révèle Birima Ndiaye, par ailleurs secrétaire général du Syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires (STESU), il travaillait aux retrouvailles entre Macky Sall et Idy-Kirikou Seck depuis 2016. (voir la vidéo des révélations de Birima Ndiaye en cliquant ici)

Poursuivant dans ses révélations, le tonitruant souteneur de Macky Sall ajoute qu’il est en discussions avec Thierno Bocoum afin de le convaincre lui-aussi à rejoindre le camp présidentiel. Birima Ndiaye ne semble pas avancer ses propos dans l’air. C’est avec conviction qu’il les martèle. Et pour couronner le tout, il ajoute que des tractations seraient en cours pour obtenir de Pape Diop et Malick Gakou qu’ils empruntent le même chemin que Idrissa Seck et Oumar Sarr.

C’est dire que le Président de la République Macky Sall n’abdique toujours pas dans son plan qui est d’obtenir dans son camp, le ralliement de toute l’opposition significative. Le Président de la République Macky Sall a des idées derrière la tête. Son obsession à obtenir le ralliement d’une bonne partie de l’opposition s’explique par le fait qu’il ne compte pas baisser les armes. Le Président de la République Macky Sall poussé par certains membres de son entourage, veut franchir le cap en se présentant candidat à un troisième mandat en 2024. Ce qui passe par son fameux plan de réduire l’opposition à sa plus simple expression.

Une bonne partie de l’opposition mise dans son sac, qui pour empêcher Macky Sall de présenter sa candidature à un troisième mandat en 2024 ? Macky Sall n’aura alors en face de lui que le Parti démocratique sénégalais (PDS) devenu mourant et qui peine à mobiliser, Khalifa Sall qui n’ose jamais affronter le pouvoir à travers des manifestations de rue, et Ousmane Sonko qui n’a que la parole dans sa bouche. Le Président de la République Macky Sall demeure plus que jamais un grand disciple de Machiavel. Et les révélations faites par Birima Ndiaye ne font que mettre la puce à l’oreille.

La rédaction de Xibaaru