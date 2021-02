UCAD : Affrontements entre étudiants et forces de l’ordre

L’Université Cheikh Anta Diop renoue avec les démons de la violence. Ce lundi 15 février 2021, plusieurs dizaines d’étudiants de l’Ucad ont déserté leur chambre et amphis. Au moment où ces lignes sont écrites, ils sont en train d’affronter les policiers. Mais selon des étudiants câblés par nos confrères de Senenews le motif de la grève n’est pas le non paiement des bourses, mais « la fausse accusation de viol contre Ousmane Sonko ». « C’est une cause nationale », disent-ils, croyant dur comme fer que l’opposant est victime d’un complot orchestré par le pouvoir en place.