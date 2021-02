Sabadola : Mandat d’arrêt contre le PDG de Teranga Gold

Le PDG de Teranga Gold, qui contrôle la mine d’or de Sabadola, est sous le coup d’un mandat d’arrêt délivré par le Doyen des juges de Dakar. Le juge d’instruction a ordonné, depuis le 24 décembre dernier, la saisie conservatoire des actifs de Teranga Gold, renseigne Libération. Le magistrat instructeur a aussi demandé la saisie de ses comptes bancaires et de ses productions d’or au Sénégal. Mais, la Division des investigations criminelles (DIC), qui a été actionnée pour mettre en œuvre ses mesures conservatoires, n’a rien trouvé. Car le groupe a mis ses actifs hors d’atteinte en les logeant actifs en Ile Maurice.

En effet, le journal indique que le groupe canadien Endeavour a annoncé la finalisation de l’accord-fusion avec Teranga Gold, portant sur un deal d’un montant de 1,86 milliards Fcfa. Cet échange a été bouclé en foulant totalement au pied les lois sénégalaises.

À signaler que Richard Young est au cœur d’une plainte pour « faux et usage de faux et escroquerie » avec constitution de partie civile déposée par Serigne Ndiaye Bouna et Ayman Fadil, associé dans la société BADR.