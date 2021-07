UCAD : Des mains invisibles derrière les violences

La violence commence à s’installer dans les universités et écoles sénégalaises. Invité du Jury du Dimanche, Mary Teuw Niane s’est exprimé sur la question. Et selon lui, la seule préoccupation des étudiants devrait être : le savoir, comme le disait le parrain de l’Ucad Cheikh Anta Diop.

Mary Teuw Niane regrette de constater, parfois, des mains invisibles au sein de l’espace universitaire, origines de certaines violences. « Au sein des universités, il y a, sans doute, des groupuscules qui agissent, des mains qui ne sont pas celles de l’espace universitaire. Parfois, il y a une main invisible. Je l’ai vécu quand j’étais ministre de l’Enseignement supérieur. Il y avait souvent des perturbations qui n’étaient pas du fait de l’opposition bizarrement, mais qui étaient de faits de camarades de parti qui avaient décidé de perturber l’espace, parce que, peut-être, ce que je faisais ne les plaisez pas. C’est malheureux », a-t-il déploré.

Pour lui, les efforts de pacification doivent être maintenus et renforcés. Mais, qu’il ne faudrait pas dissoudre les amicales qui, par excellence, sont des espaces de formations pour les étudiants.

« L’université c’est aussi l’espace de formation des jeunes. Nous tous, on a été formé dans l’espace universitaire. C’est là où on a appris à militer. C’est là où on a appris à nous syndiquer si aujourd’hui on fait de la politique, peut être que c’est venu de là. Donc ça, on ne peut pas le reprocher aux jeunes », a-t-il estimé.