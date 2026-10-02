UEMOA : Plusieurs réformes adoptées lors de la réunion du Conseil des ministres à Dakar

La troisième réunion ordinaire du Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s’est tenue ce vendredi à Dakar. Plusieurs dossiers relatifs au fonctionnement de l’Union, à la protection sociale, aux marchés publics et au financement des économies des États membres ont été examinés.

Parmi les principales décisions prises figure l’adoption du projet de directive portant réglementation communautaire des marchés publics dans l’espace UEMOA. Ce texte introduit une réforme du cadre juridique applicable à la commande publique au sein de l’Union.

Selon le président du Conseil, Aboubakar Nacanabo, cette réforme doit notamment permettre de renforcer la capacité des États membres à absorber les crédits consacrés aux investissements et d’accélérer les procédures de passation des marchés dans les systèmes nationaux de l’Union.

Le Conseil des ministres a également adopté la décision portant sur la stratégie régionale de protection sociale pour la période 2026-2035. Présentée comme un mécanisme d’appui aux États membres, cette stratégie vise à accompagner la mise en place de cadres institutionnels et organisationnels adaptés au développement de la protection sociale.

Une attention particulière sera accordée à l’équité ainsi qu’à l’accès des groupes sociaux vulnérables aux dispositifs de protection sociale.

Sur le plan institutionnel, le Conseil a adopté un règlement modifiant le règlement n°02/96/CM/UEMOA du 20 décembre 1996 relatif au statut des greffiers de la Cour de justice de l’UEMOA. Cette modification vise à contribuer au bon fonctionnement de cette institution communautaire.

Les ministres ont également examiné et approuvé les comptes de l’Autorité des marchés financiers de l’UMOA (AMF-UMOA) au titre de l’exercice 2025.

Autre point examiné : la participation des institutions d’émission et des banques commerciales de l’UMOA au système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS). Cette initiative doit contribuer au développement des échanges commerciaux et financiers, aussi bien dans l’espace régional qu’à l’échelle du continent.

Le Conseil a par ailleurs adopté une décision relative à la renonciation aux immunités et privilèges de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), dans le cadre de la mobilisation de concours financiers auprès de plusieurs partenaires techniques et financiers.

Selon Aboubakar Nacanabo, cette décision doit faciliter l’accès de la BOAD à de nouvelles ressources et renforcer sa capacité à financer des projets prioritaires et structurants dans les États membres de l’UEMOA.