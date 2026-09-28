Le Burkina Faso inaugure sa première raffinerie nationale d’or

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré ce lundi la Raffinerie nationale d’or du Burkina Faso (RAFFINOR-BF). Cette première usine d’affinage de l’or marque, selon la Présidence du Faso, une étape dans la quête d’indépendance économique du pays.

À l’issue de la visite guidée de l’infrastructure, le Président Ibrahim Traoré a réaffirmé la volonté des autorités burkinabè de rompre avec le modèle extractif traditionnel et de privilégier une maîtrise intégrée des ressources naturelles. Il a notamment insisté sur la nécessité de transformer les ressources minérales sur le territoire national afin d’y conserver davantage de valeur ajoutée.

« Notre ambition n’est plus d’être juste un pays qui extrait et qui amène sa matière première dehors. Nous voulons affiner tous nos métaux sur place (…) nous voulons avoir toute la chaîne de valeur sur place », a déclaré le Président du Faso.

Cette orientation industrielle s’accompagne également d’un appel à la jeunesse à développer des compétences techniques spécialisées et à maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur. L’infrastructure représente un investissement global de plus de 11 milliards de FCFA, mobilisés par l’État burkinabè, notamment à travers la Société nationale des substances précieuses (SONASP), en partenariat avec le secteur privé national.

Dotée de technologies automatisées, RAFFINOR-BF est conçue pour répondre aux normes industrielles les plus exigeantes. Dans sa première phase de fonctionnement, la raffinerie disposera d’une capacité d’affinage de 164 tonnes d’or par an, avec une capacité projetée à terme de 515 tonnes.

Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a pour sa part qualifié l’inauguration d’« acte de souveraineté assumée ». « C’est le jour où nous reprenons les clés de notre propre maison. Notre or ne servira plus à créer de la valeur ajoutée pour les autres pendant que notre Peuple reste dans le besoin », a-t-il déclaré.

Avec RAFFINOR-BF, les autorités burkinabè ambitionnent de traiter l’intégralité de la production aurifère nationale, aussi bien industrielle qu’artisanale, et de positionner le Burkina Faso comme un pôle de référence pour l’affinage de l’or en Afrique de l’Ouest.