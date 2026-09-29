Aminata Seck détenue aux États-Unis : Le ministère sénégalais des Affaires étrangères dit suivre le dossier « de près »

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a publié ce 29 septembre un communiqué sur la situation d’Aminata Seck, ressortissante sénégalaise actuellement détenue aux États-Unis par les services américains de l’immigration.

Dans ce texte, le ministère indique suivre « avec une attention particulière » la situation de sa compatriote. Il salue l’élan de solidarité manifesté autour d’elle et remercie les personnes qui, au Sénégal comme à l’étranger, se mobilisent et expriment leur préoccupation à son égard.

Selon le communiqué, les autorités diplomatiques et consulaires sénégalaises aux États-Unis, dès qu’elles ont été informées de la situation, ont entrepris les diligences nécessaires auprès des autorités américaines compétentes. Elles suivent notamment de près les conditions de détention et l’état de santé d’Aminata Seck, et restent en contact avec les parties concernées afin de lui apporter, dans le respect des procédures en vigueur aux États-Unis, toute l’assistance consulaire requise.

Le ministère affirme demeurer « pleinement mobilisé » et indique qu’il continuera de suivre l’évolution de la situation.