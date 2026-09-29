Seydina Oumar Touré : « Mon périmètre politique se limite à Bassirou Diomaye Diakhar Faye »

Après le discours du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de l’installation du Conseil Consultatif des Jeunes du Sénégal, Seydina Oumar Touré affirme avoir désormais une ligne politique clairement définie.

« Je dirais désormais que mon périmètre politique se limite à Bassirou Diomaye Diakhar Faye », déclare-t-il, en reprenant une formule attribuée à son « ami », Wally Diouf Bodian.

Dans sa déclaration, Seydina Oumar Touré revient également sur le parcours de ce dernier, qu’il présente comme un ancien Directeur général. Il dresse un bilan très critique de son passage à la tête du Port autonome de Dakar, affirmant que celui-ci s’est notamment illustré par des propos visant différentes personnes, auxquelles il aurait attribué des qualificatifs tels que « Binta Mécanicien » ou « Mamadou Boulanger ».

Seydina Oumar Touré estime par ailleurs que Wally Diouf Bodian serait désormais réduit à animer une page Facebook et à « se réfugier derrière l’image d’un leader », pour, selon lui, « insulter et rabaisser d’honnêtes citoyens ».