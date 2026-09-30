Ziguinchor : Deux individus interpellés pour vol avec effraction

Le Poste de Police de Yamatogne, à Ziguinchor, a interpellé deux individus soupçonnés d’être impliqués dans un vol avec effraction et les a conduits au parquet.

Les faits remontent à la nuit du 19 au 20 septembre 2026. Le jeudi 24 septembre, vers 11 heures, un entrepreneur s’est présenté au Poste de Police de Yamatogne pour signaler un cambriolage commis à son domicile. Selon sa déclaration, les auteurs auraient emporté un coffre-fort contenant 20 millions de francs CFA et 800 euros, ainsi que des documents, des montres et des parfums.

Le jour de la déclaration, une opération menée au quartier Colobane a permis de retrouver une partie des documents dérobés. Le plaignant a indiqué que ces documents lui auraient été remis par le sous-délégué, qui les aurait lui-même reçus de la femme de ménage. D’après le délégué, deux enfants mineurs auraient retrouvé les documents ainsi que le coffre-fort dans un bâtiment en construction.

L’exploitation du renseignement opérationnel et une intervention des éléments de la Brigade de Recherche dans les environs du domicile ont ensuite permis d’interpeller deux suspects qui se trouvaient sur les lieux à bord d’une moto Jakarta. Ils ont été conduits au poste de police.

Lors des interrogatoires, l’un des deux mis en cause a reconnu les faits. Il a déclaré avoir dérobé le coffre-fort avec son acolyte dans la nuit du 19 au 20 septembre. Selon ses déclarations, son complice aurait profité de l’absence de la femme de ménage pour s’introduire dans la chambre du plaignant, située au premier étage, et s’emparer du coffre-fort.

Le suspect a également expliqué qu’ils avaient ensuite transporté le coffre-fort dans un bâtiment en construction, où ils l’auraient ouvert à l’aide d’un arrache-clou. Il a enfin reconnu avoir vendu les montres de valeur qui se trouvaient à l’intérieur.