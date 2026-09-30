MMA : Adama Diop « Blindé » décroche une victoire contre le Russe Zaurbek Sabanov

Adama Diop, surnommé « Blindé », a décroché son contrat avec l’UFC après sa victoire par TKO face au Russe Zaurbek Sabanov, mardi 29 septembre 2026 à Las Vegas, lors du Dana White’s Contender Series.

Le Sénégalais s’est imposé à 2 minutes et 13 secondes du deuxième round face à Zaurbek Sabanov, jusque-là invaincu en cinq combats. Cette victoire lui permet d’intégrer la plus grande organisation de MMA au monde et fait de lui le premier combattant sénégalais à y signer.

Le Dana White’s Contender Series constitue un tremplin vers l’UFC. Les combattants y affrontent leurs adversaires devant Dana White, dirigeant de l’organisation, avec l’objectif de décrocher un contrat. Adama Diop est le deuxième Sénégalais à participer à cette compétition, après Demba Seck, surnommé « Black Tiger », l’année dernière.

Malgré la victoire du Sénégalais, Dana White s’est montré très critique envers sa prestation. Dans une séquence devenue virale, le patron de l’UFC a qualifié le combat de médiocre et de bâclé, évoquant l’un des plus mauvais combats qu’il ait vus. Il a également critiqué le striking et la boxe debout d’Adama Diop, tout en soulignant son âge, à 31 ans. Il l’a toutefois invité à saisir cette opportunité et à ne pas lui donner de regrets.

Malgré ces critiques, Dana White a finalement accordé son contrat à « Blindé ».

Adama Diop arrive à l’UFC avec un palmarès comprenant notamment un titre de champion des poids lourds de l’Hexagone MMA, en France. Il est également champion du monde des poids lourds de l’EFC (Extreme Fighting Championship).

Avec cette signature, Adama Diop franchit un nouveau cap dans sa carrière et devient le premier combattant sénégalais à intégrer l’UFC.