Assemblée : Takku Wallu dénonce des insultes visant Abdou Mbow et annonce une plainte

Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal affirme qu’un incident impliquant le député Abdou Mbow s’est produit ce mardi 30 septembre 2026 dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. Dans un communiqué, le groupe dénonce des propos qu’il qualifie de graves et annonce une plainte contre le député Ousmane Fall du groupe Pastef.

Selon le communiqué, Abdou Mbow se trouvait dans les couloirs de l’Hémicycle en compagnie de son collègue Thierno Alassane Sall lorsqu’il aurait été « pris à partie et abreuvé de graves injures » par le député Ousmane Fall, membre du groupe Pastef.

Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal considère cet épisode comme une « violence verbale », qu’il estime contraire au règlement intérieur de l’Assemblée nationale et aux principes de « décence républicaine ».

Dans son communiqué, le groupe affirme condamner « avec la plus grande fermeté » ce qu’il qualifie de comportement portant atteinte à l’image de la représentation nationale. Il rappelle également que « l’Assemblée Nationale n’est pas une arène. Elle est le temple de la République ».

Sur le plan politique, Takku Wallu Sénégal dit vouloir interpeller l’opinion publique sur le comportement des députés issus du Pastef. Le groupe entend notamment prendre à témoin le peuple sénégalais sur « le modèle de députés que le PASTEF a fait élire à l’Assemblée Nationale ».

Face à cette situation, Abdou Mbow, soutenu par l’ensemble de son groupe parlementaire, aurait décidé de saisir la justice. Le communiqué indique que le député compte mandater ses avocats dès le jeudi 1er octobre afin de déposer une plainte contre Ousmane Fall.

Cette annonce intervient alors que l’Assemblée nationale tient plusieurs séances plénières entre le 29 septembre et le 2 octobre, selon les convocations rendues publiques pour cette période.