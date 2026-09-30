Ouakam : Deux individus interpellés avec 15 boulettes de cocaïne

La Division des investigations criminelles (DIC) a interpellé, le 28 septembre 2026, deux individus pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue dure.

L’opération s’est déroulée dans le secteur de Ouakam, lors d’une patrouille nocturne. Les enquêteurs ont remarqué l’un des mis en cause dans un coin de rue et, jugeant son comportement suspect, ont procédé à son interpellation pour une vérification d’identité.

Une palpation de sécurité a permis de découvrir cinq boulettes de cocaïne en sa possession. La poursuite des investigations a conduit les enquêteurs à son appartement, situé dans le même secteur, où dix autres boulettes du même produit ont été découvertes.

Les investigations ont également permis d’interpeller son fournisseur. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.