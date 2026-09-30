JOJ Dakar 2026 : Le Directeur de la Sécurité publique visite les postes de commandement

Le Commissaire de Police Divisionnaire de classe exceptionnelle Ndiarra Sène, Directeur de la Sécurité publique et Commandant des forces de police engagées dans le cadre des JOJ Dakar 2026, a effectué, le 28 septembre 2026, une visite des Postes de Commandement Opérationnels (PCO) de Dakar et de Thiès (Saly).

Cette tournée l’a également conduit sur plusieurs sites de compétition abritant les Postes de Commandement Tactiques (PCT), notamment la Tour de l’Œuf, Iba Mar Diop et Saly Beach.

La visite s’inscrit dans le cadre des exercices de simulation sectoriels destinés à renforcer la préparation des forces mobilisées pour la sécurisation des JOJ Dakar 2026.

Elle avait pour objectifs de s’enquérir de la situation, notamment des conditions d’engagement des unités en matière de logistique et de ressources humaines, ainsi que de leur posture. Le Directeur de la Sécurité publique a également transmis aux forces le message d’encouragement de l’autorité, ainsi que ses orientations et son soutien à l’occasion de cet événement.

Au niveau des différents PCO et PCT visités, les forces ont affiché une bonne posture. Le déroulement de l’exercice s’est poursuivi dans de bonnes conditions, avec un engagement des personnels, une cohésion et une interopérabilité des forces relevés sur les différents sites.

Dans le cadre de la coopération sécuritaire internationale, les deux Postes de Commandement Opérationnels ont par ailleurs accueilli chacun des officiers de la police espagnole.