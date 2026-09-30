COSEC : Pape Ousseynou Pouye prend officiellement ses fonctions de Directeur général

Le Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) a officiellement installé, ce mercredi 30 septembre, son nouveau Directeur général, Pape Ousseynou Pouye. La cérémonie de passation de service avec la Directrice générale sortante, Ndèye Rokhaya Thiam Sow, s’est tenue au siège de l’institution, en présence de l’Inspecteur des Affaires administratives et financières du ministère des Pêches et de l’Économie maritime. Cette transition marque l’ouverture d’une nouvelle étape pour le COSEC, avec la volonté affichée de poursuivre les missions de l’institution au service des chargeurs et du secteur maritime et logistique.

La cérémonie de passation de service entre Madame Ndèye Rokhaya Thiam Sow, Directrice générale sortante du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), et Monsieur Pape Ousseynou Pouye, nouveau Directeur général de l’institution, s’est tenue ce mercredi 30 septembre au siège du COSEC.

Placée sous la supervision de l’Inspecteur des Affaires administratives et financières (IAAF) du ministère des Pêches et de l’Économie maritime, cette cérémonie a marqué la prise de fonction officielle de Pape Ousseynou Pouye à la tête du Conseil sénégalais des chargeurs.

Au cours de cette rencontre, le personnel du COSEC a tenu à saluer le travail accompli par la Directrice générale sortante durant ses deux années de gestion. Les collaborateurs ont notamment exprimé leur reconnaissance pour les actions menées en faveur de la consolidation des services offerts aux chargeurs ainsi que pour la dynamisation des corridors.

Cette passation de service a également été l’occasion pour le personnel de souhaiter plein succès au nouveau Directeur général dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités. Les agents ont, à cette occasion, assuré Pape Ousseynou Pouye de leur pleine et franche collaboration pour l’accompagner dans l’accomplissement des missions du COSEC.

Prenant la parole à son tour, le nouveau Directeur général a félicité sa prédécesseure pour son « travail remarquable ». Pape Ousseynou Pouye a ainsi réaffirmé sa volonté d’inscrire son action dans la continuité du service et dans le respect des missions dévolues au Conseil sénégalais des chargeurs.

La nouvelle direction entend ainsi poursuivre l’action de l’institution autour de ses missions au service des chargeurs et du secteur. L’ambition affichée par le nouveau Directeur général est également de contribuer à faire du Sénégal un hub logistique, portuaire et maritime incontournable en Afrique de l’Ouest, conformément à la vision du chef de l’État.

Cette prise de fonction ouvre ainsi une nouvelle étape pour le COSEC, avec la volonté affichée par Pape Ousseynou Pouye d’assumer ses responsabilités et de mobiliser les différents acteurs de l’institution autour des objectifs qui lui sont assignés.