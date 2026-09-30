Kounkané : Une tonne d’engrais subventionné saisie en direction de la Guinée

Le Commissariat spécial de Kounkané a saisi une tonne d’engrais « Urée 46 % N Perlée », soit vingt sacs de 50 kilogrammes, destinée à être acheminée vers la Guinée.

L’opération a été menée dans le cadre des activités de sécurisation et de contrôle des frontières par les éléments du Commissariat spécial de Kounkané déployés au poste avancé de Kalifourou, à la frontière avec la Guinée.

La marchandise, en provenance du village de Wadiyatoulaye, au Sénégal, était destinée à Wassi, en République de Guinée. Elle était transportée à bord d’un tricycle conduit par un ressortissant d’un pays frontalier et appartiendrait à deux individus.

Selon les propriétaires, cet engrais, généralement octroyé aux paysans du département de Vélingara par la SODEFITEX, aurait été acheté au prix de 13 000 francs CFA le sac sur le marché noir à Linkéring, auprès de deux individus dont ils disent ignorer l’identité. Ils ont indiqué que le produit était destiné à leur champ de riz situé à Wassi.

L’engrais saisi ainsi que le tricycle utilisé pour son transport ont été mis à la disposition du Service départemental du Commerce de Vélingara.