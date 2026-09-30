Bassirou Dieng : « Le message du Président Bassirou Diomaye Faye a bien trouvé preneur »

La réaction de certains acteurs politiques sur les réseaux sociaux, après le discours du Président de la République Bassirou Diomaye Faye au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, est au cœur d’une déclaration de Bassirou Dieng, Coordonnateur de Kiiraay de la Commune de Tivaouane Diacksao et Coordonnateur départemental adjoint de Kiiraay Pikine.

Selon lui, l’agitation observée sur les réseaux sociaux depuis le départ du chef de l’État du Grand Théâtre National témoignerait de l’impact de son message. « Ils s’agitent et cognent les murs depuis que le Président de la République a quitté ce matin le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose », affirme-t-il.

Bassirou Dieng estime que l’examen des réactions sur les réseaux sociaux permettrait de constater que le message présidentiel « a bien trouvé preneur ». Il attribue notamment ces réactions à des membres de Pastef, qu’il qualifie de « non-patriotes et antirépublicains ».

Pour le responsable de Kiiraay, « la donne a changé ». Il considère que Bassirou Diomaye Faye, présenté comme le leader de Kiiraay, « Les Patriotes Républicains », et par ailleurs Président de la République, « tient le bon bout » et « dicte le tempo ».

Bassirou Dieng affirme également que Pastef « suit et passe son temps à pleurnicher », qualifiant le parti de « désormais parti le plus impopulaire du pays ». « C’est bien, continuez comme ça les petits. La politique, c’est dans la tête, et vous l’avez compris à vos dépens », conclut-il.