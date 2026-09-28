Reug Reug et Cie visés par une information judiciaire

Le lutteur Oumar Kane, alias « Reug Reug », et ses coprévenus risquent gros. Déférés ce lundi au parquet de Dakar par les éléments de la Brigade de recherche de Faidherbe, ils ont fait l’objet d’un retour de parquet. Selon les informations de Seneweb, Oumar Kane, Ahmadou Bamba Ndiaye et Diégane Faye sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie et détention de matières destinées à la contrefaçon de billets de banque ayant cours légal.

Les mis en cause seront à nouveau conduits ce mardi dans la cave du Palais de justice de Dakar. Le procureur de la République a opté pour l’ouverture d’une information judiciaire. Après la désignation d’un cabinet d’instruction, ils seront inculpés par le juge.

Source : Seneweb